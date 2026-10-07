Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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07.10.2026 18:33:38
ROUNDUP: Chefwechsel bei Fresenius Medical Care
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) in Bad Homburg: Vorstandschefin Helen Giza scheidet in Kürze aus dem Unternehmen aus, ihr nachfolgen wird zum 12. Oktober Shervin Korangy, wie FMC mitteilte. Der 51-Jährige sei von Aufsichtsrat einstimmig bestellt worden.
Genaue Gründe für die Personalie nannte das Unternehmen nicht. Die 58 Jahre alte Giza hatte FMC seit vier Jahren geleitet, davor war sie den Angaben zufolge drei Jahre lang Finanzvorständin. Ihr Nachfolger Korangy sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care, das Mandat hat er nun niedergelegt. Zuletzt war er Chef von BVI Medical, einem US-Hersteller von chirurgischen Produkten. Die im Dax notierte Aktie schloss am Mittwoch fast sieben Prozent im Minus.
Der FMC-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Sen sagte nach einer Mitteilung, die Ziele der Transformation der vergangenen Jahre seien weitgehend erfüllt. "In der nächsten Wachstumsphase wird das Unternehmen von einem anderen Führungsprofil profitieren."
Seit mehr als drei Jahren treibt FMC ein Spar- und Umbauprogramm voran. Bis 2027 sollen Stellenabbau, Klinikschließungen und Teilverkäufe Einsparungen von insgesamt 1,2 Milliarden Euro bringen. FMC hat nach eigenen Angaben fast 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./chs/DP/nas
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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