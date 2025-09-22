T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
22.09.2025 16:22:38
ROUNDUP: Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US
BELLEVUE (dpa-AFX) - Bei der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US kommt es zu einem Führungswechsel. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten des Vize-Verwaltungsratsvorsitzenden, hieß es.
Aktien von T-Mobile US legten nach Handelsbeginn in New York zuletzt um 0,1 Prozent zu. Die Papiere der Bonner Konzernmutter lagen derweil in einem schwachen europäischen Branchenumfeld 1,8 Prozent im Minus. Die US-Sparte ist bei der Telekom der weitaus größte und dominierende Geschäftsteil. Die Kursentwicklung in den USA gibt oft den Takt für die Notierung in der Heimat vor.
Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle. Sievert war bereits unter seinem Vorgänger John Legere ein wichtiger Manager bei der US-Tochter. Er gilt als einer der Architekten des aggressiven Wachstumskurses von T-Mobile US in den vergangenen Jahren./nas/men/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
18.09.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.09.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
08.09.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.25
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)