ROUNDUP: Chipzulieferer Siltronic bekommt Finanzchefin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic wird es kurz nach der Neubesetzung der Unternehmensführung auch einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts geben. Die 51-jährige Claudia Schmitt folgt zum 1. Juli als neue Finanzvorständin auf Rainer Irle (53), wie der MDAX-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Irle wechselt in gleicher Funktion zum Chip- und Sensorenhersteller AMS-Osram (ams). Schmitt arbeitet seit 2009 bei Siltronic und verantwortet aktuell die Bereiche Controlling und Treasury.

"Mit Frau Schmitt wurde eine ausgezeichnete Wahl als Nachfolgerin für meinen Vorstandkollegen Rainer Irle getroffen", sagte Siltronic-Chef Christoph von Plotho laut Mitteilung. Von Plotho verabschiedet sich - wie schon länger bekannt - derweil selbst in Kürze in den Ruhestand. Er war über zwölf Jahre lang an der Spitze der Beteiligung von WACKER CHEMIE.

Sein Nachfolger Michael Heckmeier übernimmt nach der Hauptversammlung am 6. Mai den Chefposten. Der promovierte Physiker arbeitete fast 25 Jahre für den Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA (Merck). Nach diversen beruflichen Stationen führt er seit 2017 als Executive Vice President das Display Solutions Geschäft der Darmstädter./mis/ngu/stk