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Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.07.2026 16:56:41

ROUNDUP: Coca-Cola erhöht dank starker Nachfrage Ziele - Kurssprung bei Aktie

ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage nach Soft-Drinks profitiert und seine Jahresziele angehoben. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll nun bei rund fünf Prozent liegen und damit am oberen Ende der zuvor ausgegebenen Spanne von vier bis fünf Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigt sich das Management zuversichtlicher: Angepeilt wird hier jetzt ein Anstieg in der Spanne von neun bis zehn Prozent, ein Prozentpunkt an beiden Enden mehr als zuvor. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung und einem Rekordhoch auf die Nachrichten.

Zuletzt legte der Kurs der Aktie um mehr als sieben Prozent auf 90,08 US-Dollar zu. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten anderen Konsumgüterhersteller, schrieb RBC-Experte Nik Modi. Insgesamt sei der Quartalsbericht stark ausgefallen. Aus Sicht von JPMorgan-Expertin Andrea Teixeira setzt sich die solide Dynamik bei Coca-Cola fort. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet.

Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal nominal um sieben Prozent auf rund 13,4 Milliarden US-Dollar (rund 11,8 Mrd Euro). Aus eigener Kraft, sprich währungs- und portfoliobereinigt, lag das Wachstum bei sechs Prozent. Analysten hatten hier deutlich weniger erwartet.

Operativ verdiente der Konzern mit rund 4,7 Milliarden Dollar neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die operative Marge verbesserte sich von 34,1 auf 34,9 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn deutlich um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,97 Dollar und toppte damit die Markterwartungen./err/tav/jha/

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