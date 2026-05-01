NEW YORK (dpa-AFX) - Der KonsumgÃ¼terkonzern Colgate-Palmolive ist im TagesgeschÃ¤ft mit Ã¼berraschend starken ZuwÃ¤chsen ins Jahr gestartet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-SpÃ¼lmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stÃ¤rker als von Analysten erwartet. Der tatsÃ¤chliche Ãœberschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurÃ¼ck.

Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im frÃ¼hen US-Handel legte die Aktie des Konzerns um gut drei Prozent zu.

WÃ¤hrend der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika krÃ¤ftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rÃ¼cklÃ¤ufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurÃ¼ck.

FÃ¼r das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hÃ¤lt jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen WÃ¤hrungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen./stw/jkr/he