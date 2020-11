ROUNDUP/Corona überwunden: Chinas Wirtschaft erhält neuen Schwung

PEKING (dpa-AFX) - Nach der Erholung Chinas von der Corona-Krise deuten starke Wirtschaftsdaten auf ein schnelleres Wachstum im letzten Quartal des Jahres hin. Im Oktober stiegen die Ausgaben im Einzelhandel für Verbrauchsgüter wieder um 4,3 Prozent und damit deutlicher als im Vormonat (3,3 Prozent), wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Die Industrieproduktion kletterte etwas schneller als erwartet um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Commerzbank-Analyst Marco Wagner hob die Zahlen zur Industrieproduktion hervor: "Damit ist die Erholung der Industrie nach dem beispiellosen Einbruch im Februar dieses Jahres im Grunde abgeschlossen." Die Produktion befinde sich mittlerweile sogar über dem vor der Krise zu beobachtenden Wachstumstrend. Treiber sei nicht zuletzt die coronabedingt hohe Auslandsnachfrage nach medizinischen Gütern aus China. Die Volksrepublik ist ein führender Hersteller derartiger Waren.

Die Wirtschaftsdaten dürften nach Erwartungen des Statistikamtes dazu führen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde in den letzten drei Monaten des Jahres schneller als im dritten Quartal mit 4,9 Prozent wachsen dürfte. Experten rechnen mit fünf bis sechs Prozent Wachstum. Trotz des starken Corona-Einbruchs zum Jahresanfang dürfte China als einzige große Volkswirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum verzeichnen. Es wird mit einem Plus von rund zwei Prozent gerechnet.

In den ersten zehn Monaten des Jahres legte die Industrieproduktion um 1,8 Prozent zu. Die Investitionen in Immobilien steigen wieder zunehmend schneller und erreichten seit Jahresanfang ein Plus von 6,3 Prozent. Die Anlageinvestitionen kletterten seit Jahresanfang insgesamt um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt ferner mitteilte. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen in dem Zeitraum um 6,4 Prozent - zuletzt im Oktober sogar um 18,3 Prozent, wie das Handelsministerium ergänzte.

In China waren vor einem Jahr im Dezember erstmals Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Das bevölkerungsreichste Land der Erde hat die Pandemie aber mit strengen Quarantäne-Maßnahmen, Massentests, Kontaktverfolgung und Einreisebeschränkungen unter Kontrolle gebracht, sodass sich das Leben normalisiert hat. Seit dem Sommer sind in der Volksrepublik nur noch vereinzelt kleinere lokale Ausbrüche bekannt geworden, gegen die meist sofort energisch vorgegangen wird. Es gibt heute ansonsten nur importierte Fälle, die bei den strengen Einreisekontrollen festgestellt werden. Reisende müssen grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne./lw/bgf/jkr/jha/