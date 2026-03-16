ROUNDUP: Debatte über Verschiebung von Treffen zwischen Trump und Xi

PARIS/WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Debatte über eine Verschiebung des Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping überschattet die derzeitigen Handelsgespräche beider Länder. Am Montagnachmittag (Ortszeit) sagte US-Präsident Donald Trump vor Journalisten, dass Washington Peking um eine Verschiebung um etwa einen Monat gebeten habe. "Ich würde sehr gerne kommen, aber wegen des Krieges möchte ich hier sein", sagte er. Bislang ist das Treffen in zwei Wochen angesetzt.

Zuvor hatten auch US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt und Finanzminister Scott Bessent bekräftigt, dass das angepeilte Aufeinandertreffen auf einen anderen Zeitpunkt fallen könnte. Dabei widersprach Bessent zugleich Trumps Begründung.

So hatte der Präsident am Sonntag in einem Interview der "Financial Times" in Aussicht gestellt, das angepeilte Treffen mit Xi zu verschieben. Einen Alternativtermin nannte er demnach nicht. Trump verknüpfte die Nachricht zu dem Zeitpunkt allerdings damit, dass er gerne die Unterstützung Pekings bei der Sicherung der Straße von Hormus sehen wolle - noch vor dem angepeilten Treffen. "Wir würden es gerne vorher wissen", sagte Trump demnach mit Blick darauf, dass zwei Wochen eine lange Zeit seien.

Finanzminister Bessent widersprach dieser Darstellung: "Sollte das Treffen aus irgendeinem Grund verschoben werden, liegt das an logistischen Gründen", sagte er im Gespräch mit dem US-Sender CNBC. Zudem könnten Auslandsreisen in der aktuellen Lage "möglicherweise nicht optimal" sein. Regierungssprecherin Leavitt betonte lediglich, dass Präsident Trump sich auf das Treffen freue - zugleich sagte sie, der Besuch könnte sich verschieben.

Unterdessen Annäherungen in Paris

Bei ihren Handelsgesprächen in Paris erzielten beide Seiten nach chinesischen Angaben erste Annäherungen. Die Delegationen hätten in den vergangenen anderthalb Tagen "tiefgehende, offene und konstruktive Konsultationen" geführt, sagte der chinesische Handelsunterhändler und Vizehandelsminister Li Chenggang der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Dabei sei zu einigen Punkten ein vorläufiger Konsens erreicht worden. Beide Seiten wollten den Konsultationsprozess nun fortsetzen, sagte Li./ngu/DP/stw