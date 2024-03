ROUNDUP: Delivery-Hero-Finanzchef wechselt zu Fintech Wise - Aktie sackt ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der langjährige Delivery-Hero-Finanzchef (Delivery Hero) Emmanuel Thomassin wechselt in derselben Funktion zum britischen Fintech Wise. Der Manager werde am 1. Oktober bei dem Geldtransfer-Anbieter starten, teilte Wise am Montag in London mit. Kurz zuvor hatte Delivery Hero angekündigt, dass der Manager nach gut zehn Jahren noch bis Ende September 2024 auf seinem bisherigen Posten bleiben werde. Der Aufsichtsrat sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger, teilte das im MDAX notierte Unternehmen in Berlin zudem mit. Die Delivery-Hero-Aktie gab nach den Neuigkeiten zuletzt um 4,5 Prozent nach.

Damit wurde das Papier noch 3,5 Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. In den vergangenen zwölf Monaten hat es rund 14 Prozent eingebüßt. Seit dem Rekordhoch von rund 145 Euro aus der Zeit der Corona-Pandemie Anfang 2021 beläuft sich der Kursverlust sogar auf mehr als 80 Prozent.

Thomassin war den Angaben zufolge im Januar 2014 zu Delivery Hero gekommen. Dass der Finanzchef gehen wird, hatte der in Berlin ansässige Lieferdienst ohne eigenes Deutschlandgeschäft bereits im vergangenen Herbst angekündigt. Der Zeitpunkt war aber noch offen. "Emmanuel hinterlässt Delivery Hero in einer starken Position und mit hervorragenden Perspektiven", sagte Aufsichtsratschef Martin Enderle laut Mitteilung vom Montag.

In Thomassins Amtszeit hatte Delivery Hero unter anderem die Übernahmen des südkoreanischen Lieferdienstes Woowa und des spanischen Anbieters Glovo gestemmt. Zuletzt hatte der Konzern aber mit dem geplanten Verkauf seiner Marke Foodpanda in mehreren Ländern Südostasiens gehadert. "Wir müssen Foodpanda nicht verkaufen, auch wenn das ein Vorteil für unsere Liquidität wäre", hatte der Manager der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX zuletzt gesagt. Es gebe keinen Zeitdruck beim Verkauf des Geschäfts.

Bei Wise nimmt Thomassin den Posten von Matthew Briers, der mit sofortiger Wirkung das Amt niederlegt. Bereits im vergangenen Jahr habe er seinen Rücktritt angekündigt, hieß es in einer Unternehmensmitteilung. Bis Herbst vertritt ihn der Manager Kingsley Kemish als Interims-Finanzchef./ngu/stw/mis