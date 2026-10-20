Rheinmetall Aktie

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20.10.2026 09:57:38

ROUNDUP: Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit befasst, die Demonstranten von der Straße zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte.

Zu der heutigen Aktion vor dem Rheinmetall-Gelände hatte nach eigenem Bekunden die Gruppe "Peacefully Against Genocide" aufgerufen (deutsch: "friedlich gegen Völkermord"). Es habe auch vor anderen Rüstungsstandorten in unterschiedlichen Bundesländern ähnliche Aktionen gegeben, teilte die Gruppe mit. Sie wolle damit gegen Waffenlieferungen aus Deutschland an die israelische Armee protestieren./maa/DP/mis

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