ROUNDUP: Dermapharm sieht sich auf Weg zu seinen Zielen - Börse moniert Quartal

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat in den ersten neun Monaten bei leicht gestiegenem Umsatz operativ mehr verdient. Rückenwind lieferte weiterhin die Nachfrage nach Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen. "Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sehen wir uns gut positioniert und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026", sagte Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung zur Zahlenvorlage am Donnerstag. An der Börse rutschte die im SDAX notierte Aktie aber zuletzt um gut sieben Prozent ab, denn im dritten Quartal traten erstmals Bremsspuren auf.

Ein Branchenexperte sprach von einem durchmischten Jahresviertel. Der Umsatz habe leicht unter dem Vorjahr gelegen, der operative Gewinn sei mit minus vier Prozent noch deutlicher gefallen. Dennoch habe Dermapharm ein weitaus besseres Betriebsergebnis eingefahren als von ihm erwartet. Die bestätigte Jahresprognose impliziere nun ein "solides Schlussquartal".

Im dritten Quartal habe der bisherige Schub im Inlandgeschäft durch einen verhaltenen Start nach der Sommerpause etwas an Dynamik verloren, konstatierte Fabian Piasta vom Analysehaus Jefferies. Auch bei der französischen Tochter Arkopharma sei nach dem Umbau bisher keine nennenswerte Beschleunigung zu erkennen gewesen, monierte er.

In den ersten neun Monaten erlöste Dermapharm somit 884 Millionen Euro, ein Plus von knapp 2 Prozent. Das Segment mit Markenarzneien wuchs dabei mit einem Plus von gut 8 Prozent überdurchschnittlich stark, wie das Unternehmen in Grünwald weiter mitteilte. Hierzu trug insbesondere das starke organische Wachstum im nationalen und internationalen Kerngeschäft bei. Hinzu kamen Umsatzbeiträge der jüngsten Neuzugänge Mucos und F.Trenka. Der österreichische Pharmahersteller F.Trenka fließt beim Konzern bereits seit Oktober 2025 in die Bilanz ein. Der von Nestle (Nestlé) erworbene Anbieter Mucos, der unter anderem für seine Schmerzmittelmarke Wobenzym bekannt ist, wird aber erst seit dem Jahresbeginn 2026 mit dazu gezählt.

Im sogenannten Parallelimportgeschäft sorgt dagegen die bereits im vergangenen Jahr begonnene Portfoliooptimierung für einen Umsatzrückgang, in den ersten drei Quartalen waren es minus 9,5 Prozent. Dermapharm hat hier bei seiner Tochter Axicorp einen Umbau angestoßen und schrittweise margenschwache Produkte gezielt aussortiert. Dadurch schrumpft der Erlös. Beim Parallelimport wird Original-Ware in einem anderen Land günstiger eingekauft und dann zum Weiterverkauf importiert.

Auch Dermapharms Geschäftsbereich "Andere Gesundheitsprodukte" lag nach neun Monaten beim Umsatz knapp drei Prozent unter dem Vorjahr. In dem Bereich bündelt das Unternehmen Produkte abseits klassischer verschreibungs- oder apothekenpflichtiger Markenarzneimittel. Dazu gehören etwa Nahrungsergänzungsmittel, pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika, Medizinprodukte, pflanzliche Extrakte sowie medizinisches Cannabis. Hier hatte Dermapharm den Angaben zufolge mit saisonalen und regulatorischen Belastungen und der Nachfrage zu kämpfen.

Konzernweit erhöhte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um gut 5 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte von zuvor 27,1 auf 28 Prozent. Unter dem Strich sorgte ein schlechteres Finanzergebnis jedoch für einen Gewinnrückgang um knapp 2 Millionen Euro auf 93,3 Millionen.

Dermapharm-Chef Feldmeier zeigte sich zufrieden und sprach von einer starken Basis, auf der der Konzern sein Geschäft national und international weiter entwickeln wolle. Seine 2026er-Ziele für einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und für ein bereinigtes operatives Ergebnis bei 331 bis 341 Millionen Euro behielt er bei./tav/niw/stk