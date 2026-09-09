Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
09.09.2026 10:17:38
ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Volumen von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Aktie rutschte am Vormittag um zwei Prozent ab. Das Plus seit dem Jahreswechsel reduziert sich damit auf knapp 23 Prozent. Erst vor gut einem Monat hatte die Aktie nahe ihres Rekordhochs aus dem Mai 2025 notiert. Dieses liegt bei 294,30 Euro. Zuletzt kostete ein Papier 274,20 Euro.
Die Wandelanleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie dann später in Aktien des Unternehmens umtauschen. Der dafür festgelegte Aktienpreis (Wandlungspreis) liegt zunächst 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs./lew/tav/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
09.09.26
|ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.09.26
|Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|273,50
|0,15%