Deutsche Euroshop Aktie

Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 10:52:38

ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr trotz einer weiter verhaltenen Konsumstimmung den Gewinn gesteigert. Der Überschuss legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Werte der Immobilien entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Bei den Anlegern kam das am Freitag gut an.

Für die im Kleinwerteindex SDAX gelistete Aktie ging es im Handel am Freitag zuletzt um gut ein Prozent nach oben auf 18,60 Euro. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie allerdings immer noch leicht an Wert verloren. Für Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg lagen die Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden.

Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Grund hierfür seien vor allem gestiegene Vertragsmieten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) verdiente Deutsche Euroshop 105,4 Millionen Euro und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Im laufenden Jahr erwartet das Management einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 211 bis 219 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) soll bei 134 bis 142 Millionen Euro liegen, und der Jahresumsatz soll weiterhin 269 bis 277 Millionen Euro erreichen.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/err/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

mehr Analysen
14.08.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
01.04.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Euroshop AG 18,46 0,33% Deutsche Euroshop AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen