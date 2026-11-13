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13.11.2026 11:15:39

ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Umsatz und Gewinn - Aktie zieht an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten profitiert. Hinzu kamen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen sowie höhere Zinserträge. Dabei prägen weiterhin Konsumzurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten die gesamtwirtschaftliche Lage. So ging etwa die Besucherfrequenz in den Shoppingcentern leicht zurück. Die Vermietungsquote blieb hingegen mit 95,6 Prozent auf hohem Niveau.

In diesem Umfeld legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro zu, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um etwas mehr als vier Prozent auf 162 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente der Betreiber von 21 Einkaufszentren, die meisten davon in Deutschland, knapp 99 Millionen Euro und damit fast sechs Prozent mehr als vor einem Jahr.

Das Unternehmen hatte bereits in der vergangenen Woche die Gewinnprognosen für das laufende Jahr erhöht und die Umsatzprognose präzisiert. Das Ebit soll 220 bis 225 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis 149 bis 154 Millionen Euro erreichen. Der Umsatz wird bei 272 bis 277 Millionen Euro erwartet.

"Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und wird im laufenden Geschäftsjahr durch positive Sondereffekte verstärkt", kommentierte Konzernchef Hans-Peter Kneip die Entwicklung. Aufgrund der Sondereffekte stelle die erhöhte Prognose jedoch keine neue Ausgangsbasis für die kommenden Geschäftsjahre dar, so der Manager. Für den weiteren Jahresverlauf sieht sich die Deutsche EuroShop trotz des anspruchsvollen Konsumumfelds gut aufgestellt.

Die Aktie gewann am Freitag rund 2,2 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens sank im bisherigen Jahresverlauf um rund 12 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zum Portfolio des Hamburger Unternehmens gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig./nas/zb/niw/stk+2,2

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