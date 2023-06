ROUNDUP: Dienste des Facebook-Konzerns Meta zeitweise gestört

MENLO PARK (dpa-AFX) - Bei WhatsApp , Facebook und Instagram sind am Freitagabend weltweit gut eine Stunde lang weitreichende technische Störungen aufgetreten. Nutzer der Dienste aus dem Meta (Meta Platforms (ex Facebook))-Konzern berichteten auf Plattformen wie Downforeveryoneorjustme.com und Allestörungen.de, dass sie keine Mitteilungen mehr senden oder sich nicht in die Meta-Dienste einloggen konnten. Den Meldungen der Anwenderinnen und Anwender zufolge begannen die Störungen kurz nach 21 Uhr. Gut 80 Minuten später ging die Zahl der Störungsmeldungen wieder stark zurück.

Facebook erklärte auf Twitter: "Wir sind uns bewusst, dass einige Leute Probleme beim Zugriff auf unsere Produkte haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in den Griff zu bekommen, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."/chd/DP/ngu