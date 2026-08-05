ROUNDUP: Dienstleister erholen sich weiter von Folgen des Iran-Kriegs

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juli erneut verbessert und deutet wieder auf Wachstum in dem Bereich hin. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 2,3 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg in Folge. In einer ersten Schätzung waren 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Belastet durch die Auswirkungen des Iran-Kriegs war der Indikator im März und April noch gefallen, hat sich dann im Mai stabilisiert bevor die Erholung einsetzte.

"Der finale PMI für Juli zeigt einmal mehr, wie erfreulich widerstandsfähig die Eurozone-Wirtschaft trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten ist", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markets. Die jüngste Entwicklung des Indikators zeige aber auch, wie stark das Geschäftsklima von der geopolitischen Lage beeinflusst wird.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator etwas stärker als zunächst ermittelt, bleib aber knapp unter der Expansionsschwelle. Der französische Indikator stieg hingegen weniger stark als in der ersten Schätzung. Die Indikatoren für Spanien und Italien verbesserten sich jeweils stärker als erwartet und lagen im Gegensatz zu den beiden größten Volkswirtschaften über die Expansionsschwelle.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone legte ebenfalls stärker als erwartet zu. Der Wert stieg im Juli um 2,0 Punkte auf 52,0 Punkte. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 51,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Die Entwicklung im Überblick:

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Region/Index Juli Prognose vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 52,0 51,9 51,9 50,0

Dienstleistungen 51,7 51,6 51,6 49,4

Industrie 51,9 52,0 52,0 51,4

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 49,8 49,6 49,6 48,6

Industrie 52,2 52,2 52,2 50,3

FRANKREICH

Dienstleistungen 49,6 49,8 49,8 46,8

Industrie 49,8 50,0 50,0 51,2

ITALIEN

Dienstleistungen 52,5 51,0 --- 50,2

Industrie 51,3 52,3 --- 52,2

SPANIEN

Dienstleistungen 58,3 54,8 --- 54,2

Industrie 50,2 50,3 --- 49,7°

(in Punkten)

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