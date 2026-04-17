Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
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17.04.2026 10:01:38
ROUNDUP: Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Aktie gibt leicht nach
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg kräftig auf rund 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Die operative Marge verbesserte sich deutlich auf rund 2,4 Prozent. Auch der Auftragseingang legte etwas zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
An der Börse gibt die Aktie jedoch etwas nach. Die Papiere notierten am Freitag zuletzt 0,6 Prozent niedriger. Seit Jahresbeginn haben sie aber gut 40 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar um etwas über 60 Prozent. Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat sich die operative Marge von Drägerwerk zu Jahresbeginn stark verbessert. Er verwies zudem auf die bestätigte Prognose.
Im laufenden Jahr erwartet das Management weiter ein Umsatzwachstum um ein bis fünf Prozent. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben.
Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen./he/nas/err
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