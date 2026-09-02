02.09.2026 19:04:38

ROUNDUP: Drohne vor Küste Finnlands entdeckt

PORVOO (dpa-AFX) - Behörden in Finnland untersuchen derzeit den Fund einer unbekannten Drohne vor der Küste der Stadt Porvoo. Im Raum steht demnach eine mögliche Territorialverletzung. Porvoo liegt im Süden Finnlands, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Helsinki.

Laut Verteidigungsminister Antti Häkkänen untersuchen die Polizei und der Grenzschutz den Vorfall. Gefunden wurde die Drohne am Dienstag von einem Passanten. Das Verteidigungsministerium geht nach derzeitigem Stand von einer Drohne für Vermessungszwecke aus, eine Gefahr für Umstehende bestand demnach nicht. Grenzschutz, Polizei und Streitkräfte überprüften die Drohne laut dem Sender Yle zunächst auf Sprengstoff, fanden jedoch keinen.

Bei dem Flugobjekt handelt es sich um eine Starrflügeldrohne mit einer Spannweite von mehreren Metern, wie Oberleutnant Antti Leskelä von der Küstenwache den Angaben nach sagte. Man wisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht, woher die Drohne kam und wolle nichts ausschließen, erklärte auch Verteidigungsminister Häkkänen laut dem Sender.

Immer wieder Drohnenfunde

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt. Im Frühjahr waren auch mehrere ukrainische Drohnen in den Südosten Finnlands gelangt.

In Deutschland ermitteln die Behörden derzeit wegen eines Anschlagsversuchs mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Die Bundesregierung rechnete den Anschlagsversuch am Dienstag nach wochenlangen intensiven Ermittlungen eindeutig Russland zu und kündigte Strafmaßnahmen an./pba/DP/jha

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