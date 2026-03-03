|
03.03.2026 14:59:38
ROUNDUP: Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet
MASKAT (dpa-AFX) - Im Handelshafen von Dukm im Oman ist es erneut zu einem Drohnenangriff gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete, wurden Treibstofftanks von mehreren Drohnen attackiert. Verletzt wurde demnach niemand, die Schäden seien begrenzt. Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.
Der Iran wies zurück, hinter dem Angriff zu stecken. Es seien keine Attacken "gegen das Territorium und die Häfen des befreundeten und benachbarten Landes Oman" erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Generalstab.
Bereits am Sonntag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag hat Teheran mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Im Oman selbst sind keine US-Stützpunkte. Häfen wie der in Dukm können aber vom US-Militär genutzt werden. Oman ist im Atomstreit zwischen den USA und Iran als Vermittler aufgetreten./arj/DP/mis
