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13.08.2026 16:34:38
ROUNDUP: Drohnensichtung beeinträchtigt Flugbetrieb
KÖLN (dpa-AFX) - Drohnensichtungen haben am Mittwoch den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt. Es seien bis zu fünf Drohnen gesichtet worden, wobei unklar sei, ob es sich um mehrere Drohnen oder immer um dieselbe gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Flughafensprecherin sagte, der Flugbetrieb sei für eine halbe Stunde beeinträchtigt gewesen. Zwei Maschinen seien umgeleitet worden. "Gestartet werden konnte die ganze Zeit", sagte die Sprecherin.
Am Mittwochabend sei auch eine Drohne in der Nähe des benachbarten Militärflughafens gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Es sei dort ein 44 Jahre alter Kölner angetroffen worden, der in der Nähe wohne. Gegen ihn sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden./cd/DP/jha
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