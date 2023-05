ROUNDUP/Druck auf Verkaufspreise: Evonik wird etwas vorsichtiger für 2023

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfutter-Eiweiß Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung des laufenden Jahres. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte eher am unteren Ende der angepeilten Spanne von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Allerdings geht der Vorstand dabei bereits von 75 Millionen Euro weniger Investitionen aus als zuletzt. Die Evonik-Aktie geriet am Morgen unter Druck.

Das Papier verlor kurz nach Handelsstart fast zwei Prozent an Wert und gehörte damit zu den schwächsten Titeln im MDAX. Damit wurde es noch rund sechseinhalb Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.

Bei einem Umsatzrückgang um elf Prozent auf gut 4 Milliarden Euro sank Evoniks bereinigtes operatives Ergebnis im ersten Quartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 409 Millionen Euro. Dabei lief es für das Unternehmen nicht ganz so schlecht wie von Analysten befürchtet. Unter dem Strich verdienten die Essener 47 Millionen Euro nach 314 Millionen ein Jahr zuvor.

Die gesamte Chemieindustrie bekam vor allem nach dem Jahreswechsel eine Zurückhaltung der Kunden zu spüren, die wegen der Wirtschaftsflaute sowie prall gefüllter Lager weniger bestellten. Evonik steuert mit Einsparungen durch weniger externe Berater, strengere Reisevorschriften sowie eine Begrenzung der Neueinstellungen gegen. Dies trage erste Früchte, wenngleich der Großteil der angestrebten Einsparungen von 250 Millionen Euro erst im weiteren Jahresverlauf realisiert werde, hieß es nun.

Beim freien Mittelzufluss erreichte Evonik zum Jahresstart 21 Millionen Euro. Der Free Cashflow war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Schwachpunkt des Konzerns und hatte Kritik von Investoren und Analysten ausgelöst. "Um unsere Cashflow-Ziele in diesem Jahr zu erreichen, sind weitere Anstrengungen nötig", sagte Maike Schuh, die seit April die Finanzen des Konzerns verantwortet, laut Mitteilung. "Wir brauchen viel Disziplin im Umgang mit unserem Umlaufvermögen und bei den Investitionen." Im März hätte Evonik für 2023 einen Free Cashflow über dem Vorjahreswert von 785 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im Blick bleibt derweil auch die Trennung vom Geschäft mit Standardchemikalien der Sparte Performance Materials. Ein Käufer für den Standort Lülsdorf südlich von Köln, wo unter anderem Cyanurchlorid für Pflanzenschutzmitteln hergestellt wird, hat sich bereits gefunden. Für die beiden größeren Bereiche Super Absorber mit saugstarken Materialien für Windeln sowie den C4-Verbund rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien soll weiterhin bis Jahresende Klarheit herrschen.

Für das Super-Absorber-Geschäft wurden erste Unterlagen zuletzt an potenzielle Interessenten verschickt, wie Finanzchefin Schuh Mitte April vor Journalisten gesagt hatte. Da dürfte es gut passen, dass der Umsatz der Superabsorber im ersten Quartal bei höheren Verkaufspreisen stieg. Trister sah es bei den Produkten des C4-Verbundes aus, hier gingen Nachfrage und Preise zurück. Evonik-Chef Kullmann hatte in der Vergangenheit aber immer wieder betont, dass es keinen Zeitdruck beim Verkauf des Bereichs gebe, dessen Geschäft mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung stark schwankt.

Auch das Geschäft mit dem Tierfutter-Eiweiß Methionin der Sparte Nutrition & Care schwächelte wegen gesunkener Preise weiter. Dieses Problem wird auch durch vermehrte Konkurrenz aus China vergrößert. Evonik hatte daher jüngst die Streichung von 200 Stellen in dem Bereich angekündigt. Zudem will der Konzern Anlagen optimieren. Ziel sind jährliche Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro bis zum Jahr 2025.

Analyst Markus Mayer von der Baader Bank sieht diese Einsparungen zwar als wichtig an, um die Profitabilität des Methionin-Geschäfts in den kommenden beiden Jahren zu halten. Allerdings dürften weiter fallende Preise bis 2026 nach seiner Einschätzung bis zu rund einem Viertel der Einsparungen aufzehren.

Besser als die eigentlich ebenfalls zum Wachstumsbereich erklärte Sparte Nutrition & Care hielten sich die Geschäftsbereiche Specialty Additives, der Zusatzstoffe für Materialien für die Bau- und Autoindustrie sowie für Rotoren für Windkraftanlagen anbietet, sowie Smart Materials, der vor allem vom Ausbau der Produktionskapazitäten für Polyamid 12 profitierte. Dieser Hochleistungskunststoff ist gerade in der Ölbranche heiß begehrt: Er wird in alte Rohre und Pipelines eingezogen, um deren Lebensdauer zu erhöhen./mis/stw/ngu