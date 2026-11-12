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12.11.2026 09:56:38

ROUNDUP: Dürr bestätigt Jahresziele - Autoindustrie plant mehr Großprojekte

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr sieht sich nach Umsatz- und Auftragszuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Das Schlussquartal ist üblicherweise der umsatz- und ertragsstärkste Abschnitt des Jahres", sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch laut Mitteilung vom Donnerstag. "Auch für den Auftragseingang sehen wir beträchtliches Potenzial. Die Automobilindustrie plant nach einer Phase der Zurückhaltung wieder mehr Großprojekte. Allerdings sind die Vergabetermine weniger genau vorherzusehen als in früheren Jahren."

Das Neugeschäft des Konzerns zog in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 5 Prozent auf 802 Millionen Euro an. Während in der Holzbearbeitungstechnik eine durchgreifende Nachfragebelebung im Möbelsektor weiter ausgeblieben sei, habe sich das Geschäft mit Produktionssystemen für Holzhäuser trotz steigender Zinsen robust entwickelt, hieß es weiter vom Unternehmen.

Zwar habe das Bestellvolumen die Erwartungen verfehlt, doch erscheine die Auftragspipeline solide, schrieb Analyst Philippe Lorrain von Bernstein Resesarch in einer ersten Reaktion. Umsatz und operativer Gewinn seien indes besser ausgefallen als gedacht.

Der Dürr-Umsatz stieg im dritten Quartal um mehr als 3 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, während das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 11 Prozent auf 61 Millionen Euro sank. Das lag vor allem an einem negativen Ergebnisbeitrag der auf automatisierte Montage- und Prüfsysteme spezialisierten BBS Automation infolge sinkender Umsätze sowie an Aufwendungen für eine Restrukturierung.

So hatte Dürr im Juli den Abbau von 500 Stellen bei der 2023 übernommenen BBS Automation angekündigt. Die Streichung von Stellen in Deutschland erfolge sozialverträglich, sagte ein Sprecher. Mit dem aufgelegten Effizienzprogramm sollen Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft der Tochter gestärkt werden. Ziel ist eine jährliche Ersparnis von rund 30 Millionen Euro.

Der Aktienkurs von Dürr stieg am Vormittag in einem insgesamt guten Marktumfeld um rund ein halbes Prozent auf 16,30 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf gab der Kurs allerdings um rund 28 Prozent nach. Damit gehört die Aktie zu den schwächsten SDax-Titeln in diesem Jahr./mis/lew/zb

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