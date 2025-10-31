ROUNDUP: Einzelhandel hofft nach Umsatzplus im September auf Weihnachtsgeschäft

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im September nach einem Dämpfer im August wieder etwas bessere Geschäfte gemacht. Die Umsätze übertrafen sowohl den August des laufenden Jahres als auch das Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte.

Bereinigt um Preissteigerungen (real) lagen die Erlöse demnach in beiden Betrachtungszeiträumen jeweils 0,2 Prozent höher. Inklusive Preiserhöhungen ergab sich zum Vormonat ein Mini-Plus von 0,1 Prozent, verglichen mit dem September 2024 stiegen die Erlöse der Einzelhändler nominal um 1,7 Prozent.

"Die deutsche Konsumentwicklung bleibt eine träge Angelegenheit", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach fehlt es beim privaten Konsum am nötigen Schwung, um auf ein nachhaltig höheres Wachstum zu kommen.

Insgesamt ist das deutsche Konsumklima derzeit getrübt: Jüngste Daten zur Konsumstimmung zeigen eine Zurückhaltung bei größeren Anschaffungen. Wegen der Wirtschaftsflaute machen sich viele Sorgen um ihren Job. Dazu kommt: Viele Dinge des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel Lebensmittel sind deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. Der Handel hofft nach dem Umsatztreiber Halloween auf einen Jahresendspurt mit dem traditionell starken Weihnachtsgeschäft./ben/DP/jkr/mis