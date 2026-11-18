WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein russischer Staatsbürger hat nach Erkenntnissen von US-Behörden im Auftrag Moskaus Mitarbeiter einer Rüstungs- und Technologiefirma im Silicon Valley ausgespäht. Ein Geschworenengremium erhob Anklage gegen den Mann, wie das US-Justizministerium mitteilte. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, ohne vorherige Mitteilung an die US-Behörden im Auftrag einer ausländischen Regierung tätig gewesen zu sein und Beschäftigte des Unternehmens verfolgt zu haben.

Nach Angaben der Ermittler soll der Mann vom russischen Staat angeworben, angeleitet und finanziert worden sein. Er habe Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem persönlich überwacht, elektronische Ortungsgeräte eingesetzt und falsche Identitäten verwendet. Seine mutmaßlichen Auftraggeber hätten ihm erklärt, dass die Firma Waffen liefere, die im Ukraine-Krieg gegen Russland eingesetzt würden. Um welches Unternehmen es sich handelt, teilten die Behörden nicht mit.

Im Silicon Valley befinden sich Standorte mehrerer US-Rüstungsfirmen. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg handelte es sich bei dem ausgespähten Unternehmen um die Datenanalysefirma Palantir, deren Software auch vom US-Militär und den Sicherheitsbehörden eingesetzt wird.

Frau mehr als 50 Kilometer verfolgt

Besonders konkret schildern die Ermittler die Verfolgung einer Mitarbeiterin Anfang September. Demnach soll der Beschuldigte der Frau, die in ihrem Auto unterwegs war, von Palo Alto in Kalifornien aus fast 50 Kilometer weit in Richtung San Francisco gefolgt sein. Die Mitarbeiterin habe versucht, ihn mit ungewöhnlichen Fahrmanövern abzuschütteln, und schließlich den Polizeinotruf gewählt.

Bei den Ermittlungen wurden den Angaben zufolge zudem zwei aus dem Ausland verschickte Pakete mit versteckten Ausweisdokumenten abgefangen. Darunter befanden sich demnach ein gefälschter kalifornischer Ausweis, eine Sozialversicherungskarte und ein echter US-Reisepass, der nachträglich mit dem Foto des Beschuldigten und einer falschen Identität versehen worden war.

Der Mann soll im Juni über Mexiko illegal in die USA eingereist sein. Im Oktober wurde er festgenommen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe./hae/DP/he