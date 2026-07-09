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09.07.2026 12:18:38
ROUNDUP: Erneut Warnsirenen in Bahrain
MANAMA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Bahrain ist offenbar erneut unter Beschuss geraten. In dem Land ertönten am Vormittag wieder die Warnsirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen.
Irans Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht des Landes - hatten nach eigenen Angaben bereits in der Nacht erneut US-Stützpunkte in Bahrain wie auch im Golfstaat Kuwait angegriffen als Reaktion auf neue Angriffe der USA im Iran. Bahrains Streitkräfte teilten dazu mit, die Flugabwehr habe mehrere iranische Angriffe mit Drohnen und Raketen abgewehrt.
Kuwaits Streitkräfte meldeten Details zu den nächtlichen Angriffen. Das Land sei mit drei Raketen, zehn Drohnen und einem Marschflugkörper angegriffen worden, die abgefangen worden seien, hieß es. Ein Mensch sei verletzt worden, zudem habe es durch herabfallende Trümmerteile in einigen Orten Schäden gegeben./jot/DP/mis
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