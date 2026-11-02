Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 15:27:38

ROUNDUP: Erste Warnstreikwelle der IG Metall rollt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall eine erste Warnstreikwelle ins Rollen gebracht. Am Montag beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben bereits rund 38.000 Beschäftigte an 220 betrieblichen Aktionen. Bundesweit sind für die laufende Woche Arbeitsniederlegungen in mehr als 2.000 Betrieben angekündigt. Eine dritte Verhandlungsrunde ist zunächst noch in keinem Tarifgebiet fest vereinbart, wie ein Gewerkschaftssprecher in Frankfurt auf Nachfrage erklärte.

Hatte es am Wochenende unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht zunächst kleinere Aktionen in einzelnen Betrieben mit Wochenend- und Nachtschicht gegeben, gingen am Montag bereits tausende Gewerkschafter für ihre Forderungen auf die Straße, unter anderem bei einem Sternmarsch in Koblenz. In Berlin begann der Warnstreik in der Nacht bei Siemens Energy mit einem einstündigen Ausstand. Im Laufe des Tages folgten unter anderem Arbeitsniederlegungen bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Rheinmetall und Siemens Mobility.

Die Proteste sollen am Dienstag ausgeweitet werden mit Schwerpunkten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und im Bezirk Mitte mit Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen, wie die IG Metall ankündigt.

Positionen weit voneinander entfernt

Die Gewerkschaft hat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie die Sicherung von Jobs und Standorten gefordert. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das zunächst eine Einmalzahlung und eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 bei einer Laufzeit von 26 Monaten vorsieht. Begründet wurde die Offerte mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.

Auf den Warnstreikversammlungen argumentierten die Redner mit den zuletzt stark gestiegenen Verbraucherpreisen. Das Angebot der Arbeitgeber liege weit unter der Inflation, obwohl die Wirtschaft erste Signale der Erholung sende, sagte etwa NRW-Bezirkschef Knut Giesler. "Das werden wir nicht akzeptieren." Das Angebot gleiche weder die gestiegenen Lebenshaltungskosten aus noch biete es Perspektiven für Investitionen, Beschäftigungssicherung und die Zukunft der Industriestandorte.

"Unangebrachtes Säbelrasseln"

Es geht um die Arbeitsbedingungen und Entgelte von rund 3,7 Millionen Beschäftigten, die unter den Flächentarif Metall und Elektro fallen. In bislang zwei Verhandlungsrunden hat sich kein Abschluss abgezeichnet. Betroffen von den zeitlich befristeten Ausständen sind wichtige Industriezweige wie Auto- und Maschinenbau, Elektronik und Metallerzeugung. Die Teilnehmer an den Ausständen erhalten kein Streikgeld.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sieht die hohen Arbeitskosten als einen von mehreren Gründen für die fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands. Seit 2019 seien in der Metall- und Elektroindustrie bereits 350.000 Jobs verloren gegangen, weitere 300.000 seien angesichts der Unterauslastung der Unternehmen bedroht. "Für eine Trendumkehr müssen die Kosten am Standort sinken - bei Steuern, Energie, Bürokratie und Arbeitskosten", hatte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander erklärt.

In Hessen kritisierten die Arbeitgeber die nun gestarteten Warnstreiks als "unangebrachtes Säbelrasseln". "Warnstreiks stoppen die Produktion. Aber nicht den Kostendruck. Wer unter diesen Bedingungen die Produktion zusätzlich ausbremst, schwächt die Standorte, deren Zukunft wir gemeinsam sichern wollen", sagt der Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall, Dirk Pollert, laut einer Mitteilung. Gute Einkommen bräuchten eine wettbewerbsfähige industrielle Basis./ceb/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,26 1,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 996,90 -3,25% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 130,24 3,05% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen