Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
05.03.2026 07:59:39
ROUNDUP: Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet. Dies bestätigten dpa-Reporter vor Ort. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.
An Bord des Lufthansa-Airbus vom Typ A340-300 mit der Flugnummer LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren wie zehntausende andere infolge des US-Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten nun über den Landweg nach Maskat gebracht werden.
Vorrang für Schwangere, Kranke und Kinder
Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze.
Es handelt sich nicht um die erste Maschine, die seit Kriegsbeginn Deutschland erreicht: Bereits seit Dienstag hatten insbesondere Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einzelne Flüge angeboten./ceb/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18:18
|Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
14:00
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (dpa-AFX)
|
14:00
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07:59
|ROUNDUP: Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet (dpa-AFX)