ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte insgesamt um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurs lag das Wachstum bei gut elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet.

Für die Aktie ging es am Donnerstag zuletzt um 5,4 Prozent nach oben auf 264,40 Euro. Damit stemmt sie sich gegen den Abwärtstrend seit November, der den Kurs in der Spitze von über 320 Euro auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

Die Analysten von Barclays bescheinigen EssilorLuxottica ein eindrucksvolles viertes Quartal. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden, schrieben sie. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der Smartbrillen, aber auch von sinkenden Kosten.

Der bereinigte operative Gewinn von EssilorLuxottica stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen am Markt lag. Die bereinigte Gewinnmarge blieb mit 16 Prozent 0,70 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Einflussfaktoren waren hier die US-Zollpolitik und die KI-Brillen.

Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum mit einem entsprechenden Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses.

Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll von 3,95 auf 4,00 Euro je Aktie steigen./err/tav/jha/