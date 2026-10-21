Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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21.10.2026 12:25:38
ROUNDUP: EssilorLuxottica wächst überraschend stark - Aktie legt deutlich zu
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Die Aktie zog am Mittwoch deutlich an.
Zuletzt legte das Papier um rund 13,8 Prozent auf 171,25 Euro zu und war damit mit Abstand stärkster Wert im EuroStoxx 50. Allerdings hat die Aktie des Brillenkonzern seit dem Jahreswechsel um mehr als ein Drittel an Wert verloren. Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe.
Neben dem Geschäft mit traditionellen Brillen legte auch der Bereich rund um Smartbrillen deutlich zu. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban konnte in allen Regionen seinen Erlös erhöhen. Dabei fiel das Plus in der Region Asien-Pazifik besonders stark aus./jha/mne/mis
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Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|176,40
|2,11%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|577,80
|-7,08%
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