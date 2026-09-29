ROUNDUP/Estland: Russland hinter Brandanschlag auf Rüstungshersteller

TALLINN (dpa-AFX) - Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf einen Rüstungshersteller in Estland ist nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Dies teilte Regierungschef Kristen Michal unter Berufung auf Ermittlungsergebnisse der Sicherheitsbehörden des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes mit. Das estnische Außenministerium bestellte deshalb den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein.

"Wir können heute mit Gewissheit sagen, dass der Brandanschlag auf das Rüstungsunternehmen Milrem Robotics in der Nacht vom 14. auf den 15. August ein Sabotageakt war, der von den russischen Geheimdiensten angeordnet wurde", sagte Michal. "Der estnische Inlandsgeheimdienst ist nach eingehender Auswertung der gesammelten Informationen zu diesem Schluss gekommen." Die mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden.

Russland wies die estnischen Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien unbegründet, unüberlegt und nicht ernst zu nehmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Staatsagentur Tass zufolge.

Regierungschef: "Inakzeptabel und unverantwortlich"

Milrem Robotics entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden. An einem Gebäude des Unternehmens in Tallinn war Mitte August ein Brand ausgebrochen, der von den alarmierten Rettungskräften schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Behörden leiteten daraufhin Ermittlungen wegen eines vorsätzlichen Anschlags und einer möglichen russischen Beteiligung ein.

"Solche Aktivitäten sind absolut inakzeptabel und unverantwortlich", sagte Michal. Zugleich verdeutlichen sie nach seiner Einschätzung Moskaus wachsende Verzweiflung in einer Situation, in der Russland die Ziele seiner Aggression gegen die Ukraine nicht erreichen könne.

Sicherheitspolizei-Chef Margo Palloson sagte, dass Russland ständig derartige Aktivitäten plane und nach Gelegenheiten und Personen suche, die die Taten verüben könnten. "Wir haben die überwiegende Mehrheit der Angriffe verhindert", sagte er dem estnischen Rundfunk, ohne nähere Angaben zu machen. Palloson betonte, dass Estland ein sicheres Land sei.

Deutschland sichert Solidarität zu

Bundesaußenminister Johann Wadephul sagte Estland die "volle Solidarität" Deutschlands zu. "Russlands rücksichtslose Feindseligkeiten werden uns nicht spalten. Sie bestärken uns nur in unserem Entschluss, die Abschreckung der Nato zu stärken und die Ukraine zu unterstützen", schrieb er auf der Plattform X.

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass Moskaus "rücksichtslose Kampagne feindseliger Handlungen gegen Nato-Verbündete" die Einheit der Alliierten und deren Unterstützung für die Ukraine nicht untergraben werde. "Russland wird scheitern", sagte er in Brüssel.

Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/jha