BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und andere EU-Staaten dürfen angesichts der Energiekrise weiter Landwirte, Industrie und andere Unternehmen besonders entlasten. Die Europäische Union verlängert die Lockerung ihrer strengen Regeln für staatliche Beihilfen bis Ende Juni 2027, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Wettbewerbsbehörde muss aber jeweils grünes Licht für einzelne Vorhaben geben.

Die 27 Mitgliedstaaten könnten etwa der energieintensiven Industrie vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis geben und unter anderem Landwirte bei hohen Kosten für Düngemittel und Kraftstoff entlasten. Hintergrund ist der Krieg im Nahen Osten.

Ausnahme verlängert

Die EU-Kommission hatte deshalb im April einen neuen Beihilferahmen eingeführt, zunächst bis Ende Dezember. Eine breite Mehrheit der Mitgliedstaaten sprach sich der Behörde zufolge für eine Verlängerung aus. Die Kommission werde die Lage weiter beobachten und im Frühjahr 2027 erneut bewerten. Sie sei bereit, den Beihilferahmen erneut zu verlängern, falls die Situation dies rechtfertigen sollte.

Staatshilfe unterliegt in der EU strengen Regeln, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. So soll verhindert werden, dass finanzstarke Länder wie Deutschland und Frankreich ihren Unternehmen unverhältnismäßige Vorteile gegenüber Unternehmen aus kleineren Ländern verschaffen.

Entlastung bei Strompreis

Konkret können die Mitgliedstaaten den Strompreis für energieintensive Unternehmen höher subventionieren: bis zu 70 Prozent statt wie sonst bis zu 50 Prozent des beihilfefähigen Verbrauchs. Dies kann bis zu 50 Prozent des Gesamtverbrauchs des Begünstigten abdecken.

Zudem können manche Unternehmen für einen Teil ihres Stromverbrauchs bis Ende Juni 2027 zusätzlich von einer weiteren Hilfe profitieren. Dabei werden Firmen indirekt von Kosten des CO2-Emissionshandels entlastet.

Deutschland macht davon mit dem Industriestrompreis - einem vergünstigten Strompreis für energieintensive Unternehmen - und der sogenannten Strompreiskompensation Gebrauch, solange dies bislang möglich war. Besonders Schlüsselindustrien wie Chemie, Stahl, Glas und Batteriezellenfertigung würden dadurch in Deutschland weiter entlastet, hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vergangene Woche mitgeteilt, als die EU-Kommission entsprechende Genehmigungen erteilte.

Hilfe für Landwirte

Die verlängerten Regeln ermöglichen zudem zusätzliche staatliche Hilfe für Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr. EU-Staaten können bis zu 70 Prozent der Extrakosten für Kraftstoff und Düngemittel tragen. Der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und dadurch angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus kräftig gestiegen.

Bis Ende Dezember können Unternehmen jeweils bis zu 50.000 Euro vereinfacht bekommen. Bis Ende Juni 2027 gibt es erneut einen Beihilfespielraum von jeweils 50.000 Euro. Unternehmen können dadurch mit bis zu 100.000 Euro entlastet werden.

Hilfe - aber nicht allein die Lösung

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera teilte mit, die Mitgliedstaaten erhielten damit "die notwendigen Instrumente", um die am stärksten betroffenen Sektoren in der aktuellen Krise weiter zu unterstützen. "Doch nur der Übergang zu einer sauberen Wirtschaft und eine geringere Abhängigkeit von volatilen Importen fossiler Brennstoffe können uns vor künftigen Energiekrisen schützen."

Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben bisher nach eigenen Angaben 35 Maßnahmen genehmigt, die von 14 Staaten eingereicht wurden. Sie verfügen demnach über ein geschätztes Gesamtbudget von mehr als 3,7 Milliarden Euro.

Die Maßnahmen sollen die Betriebe unterstützen und verhindern, dass Unternehmen wegen hoher Energiepreise aus der EU abwandern und Wirtschaftskraft sowie Arbeitsplätze verloren gehen./wea/DP/mis