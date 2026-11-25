STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Jahresbudget der Europäischen Union für 2027 in Höhe von knapp 200 Milliarden Euro ist final angenommen. Eine große Mehrheit von 406 Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg stimmte dafür. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola setzte es anschließend in Kraft. Dagegen gestimmt hatten laut Mitteilung des Parlaments 184 Abgeordnete, 69 enthielten sich.

Zuvor hatten sich Unterhändler des Parlaments und der Mitgliedstaaten Mitte November auf den Etat geeinigt, der Rat der Mitgliedstaaten stimmte in dieser Woche zu. Die Einigung sichere die Handlungsfähigkeit der EU angesichts anhaltender Krisen und Herausforderungen, etwa in der Ukraine und im Nahen Osten, hieß es.

Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung im Fokus

Das Budget umfasst rund 199,7 Milliarden Euro und geht auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission zurück, die ursprünglich einen Etat von 199,9 Milliarden Euro vorgesehen hatte. Prioritäten sollen nach Willen der Brüsseler Behörde unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit der Staatengemeinschaft, Sicherheit und Verteidigung sowie die Ukraine-Unterstützung sein.

Der Plan für das kommende Jahr ist der siebte und damit letzte im Rahmen des sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum 2021 bis 2027. Derzeit wird in Brüssel um ein neues Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034 gerungen. Dazu treffen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt. Noch liegen die Vorstellungen weit auseinander./vni/DP/stw