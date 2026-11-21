ANTALYA (dpa-AFX) - Um Rückschritte beim Klimaschutz zu verhindern, erhöhen die EU, vom Klimawandel bedrohte kleine Inselstaaten und arme Entwicklungsländer den Druck bei der UN-Klimakonferenz. Vertreter der Gruppe aus Dutzenden Staaten, die bei Klimakonferenzen häufig gemeinsam agiert, sprachen gemeinsam bei der Verhandlungsleitung vor und überreichten ein Forderungspapier. Zu dem Zeitpunkt war der Gipfel wegen ungelöster Streitfragen schon rund 24 Stunden in der Verlängerung.

Die Vertreter der Länder übergaben Forderungen nach ehrgeizigen Beschlüssen, die sie bereits vor der Konferenz im türkischen Antalya aufgestellt hatten. Das im Pariser Abkommen festgelegte 1,5-Grad-Temperaturlimit müsse in Reichweite bleiben, hieß es. Sollte es überschritten werden, sei eine schnellstmögliche Rückkehr erforderlich.

"Dies erfordert tiefgreifende, rasche und dauerhafte Emissionsminderungen, ehrgeizige Klimapläne, eine angemessene Finanzierung sowie einen geregelten, fairen und gerechten Übergang weg von fossilen Brennstoffen", hatten sie zuvor verlangt.

Knackpunkt Kohle, Öl und Gas

Ein Knackpunkt der zähen Verhandlungen ist unter anderem der Umgang mit Kohle, Öl und Gas als Haupttreibern der Klimakrise. Strittig ist etwa, ob und in welcher Form die bei der Klimakonferenz vor drei Jahren in Dubai vereinbarte Abkehr von fossilen Brennstoffen bekräftigt wird oder nicht.

Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien wollen nach Angaben von Beobachtern die Formulierungen zum Ausstieg aus den Fossilen abschwächen und pochen stattdessen auf eine stärkere Rolle für die Abscheidung und Speicherung von CO2, das sie auch als Geschäftsmodell sehen. Die Technologie gilt mittlerweile als unverzichtbar für die Eindämmung der Erderwärmung, allerdings ist sie bislang aufwendig und teuer. Kritiker fürchten, dass sie als Feigenblatt benutzt wird, um weiterhin ungehemmt Treibhausgase auszustoßen.

Wer jetzt zusammen auf mehr Ehrgeiz pocht

Der Allianz die nun gemeinsam auftrat, versteht sich als Koalition der Ehrgeizigen ("High Ambition Coalition"). Ihr gehört neben der EU sowie Deutschland, Frankreich und Spanien auch die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder an, daneben auch die EU-Staaten Dänemark, Finnland, Luxemburg sowie die Niederlande, Österreich und Belgien.

Weitere Unterzeichner des vor der Klimakonferenz veröffentlichten Positionspapiers sind: Großbritannien, Norwegen, Neuseeland, die Schweiz, Kanada, Mexiko, Chile, die Marschall-Inseln, Barbados, Antigua und Barbuda, Mikronesien, Palau, Fidschi, Vanatu, Guatemala, Island, Sierra Leone sowie Liechtenstein und Nepal./toz/DP/zb