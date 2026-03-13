Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
13.03.2026 13:49:38
ROUNDUP: Europas Stunde im All: Berlin und Oslo mit Raumfahrtplänen
ANDENES (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer unabhängigen europäischen Raumfahrt wollen Deutschland und Norwegen in Zukunft enger zusammenarbeiten. "Wir haben uns viel zu lange auf andere Trägersysteme und andere Nationen in der Welt verlassen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Besuch des norwegischen Weltraumbahnhofs Andøya, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. "Dies ist jetzt die Stunde Europas."
Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Ministerien und Industrie beider Länder solle die Möglichkeiten für eine engere Kooperation ausloten, sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag. "Die Gruppe wird mit Vorschlägen für konkrete Projekte arbeiten, mit Zeitplänen und möglichen Verbindungen zu den Rahmenwerken von EU und Nato."
Die Raumfahrt sei ein immer wichtigerer Bereich, in dem sich die beiden Länder ergänzten, betonte der norwegische Regierungschef: "Deutschland hat eine große industrielle Breite - und hier in Norwegen haben wir Technologie, etablierte Forschungsfelder und eine einzigartige strategische geografische Lage." Das deutsche Start-up Isar Aerospace plant ab der kommenden Woche einen zweiten Raketen-Testflug vom Weltraumbahnhof Andøya aus. Das deutsch-britische Start-up Hypersonica hat eine europäische Hyperschallrakete entwickelt und im Februar von Andøya aus erstmals getestet./wbj/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.