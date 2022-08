ROUNDUP/European Championships: Top-Quote für das ZDF zum Abschluss

BERLIN (dpa-AFX) - Das ZDF hat zum Abschluss der European Championships noch einmal eine Top-Quote erzielt. Die letzten Wettkämpfe der Leichtathletik-EM im Olympiastadion in München verfolgten am Sonntagabend im Durchschnitt 5,119 Millionen Interessierte. Dies entsprach einem Marktanteil von 21 Prozent. In der Spitze waren sogar 6,54 Millionen Menschen im ZDF dabei, als die 4x100-Meter-Staffel der Frauen zum Titel lief.

Schon am Nachmittag hatten deutlich mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ZDF-Übertragungen von den Europameisterschaften im Kanu, dem Straßen-Radrennen der Frauen und vom Männer-Finale im Beach-Volleyball eingeschaltet. Die EM-Entscheidungen im Wasserspringen in Rom kamen ebenfalls auf eine Quote klar jenseits der Zwei-Millionen-Grenze.

"Die Resonanz auf die European Championships und die Schwimm-EM in Rom haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Nicht nur im Fernsehen, auch bei den Livestreams registrierte das Zweite eine erhebliche Steigerung. Mit insgesamt 3,48 Millionen Sichtungen waren die Streams doppelt so stark genutzt wie bei den European Championships 2018.

Die Berichterstattung von dem elftägigen Multisportevent in der bayerischen Landeshauptstadt war wie bei anderen Großveranstaltungen eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ZDF.

Schon am Sonntag hatte sich ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky äußerst zufrieden mit dem Multisportevent mit Europameisterschaften in neun Sportarten gezeigt. Dazu kam die Schwimm-EM in Rom. "Die European Championships in München haben alle begeistert", sagte er. Insgesamt hatte die ARD nach eigenen Angaben 50 Stunden im TV gesendet und mehr als 300 Stunden im Live-Stream. "'Klein-Olympia' war ein echter Erfolg", sagte ARD-Teamchef Christoph Netzel vom Bayerischen Rundfunk./clu/DP/ngu