ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung stagniert - erwartet wurde eine Eintrübung

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist im Juli überraschend doch unverändert gewesen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stagnierte im Monatsvergleich bei 45,8 Zählern, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis, das einen weiteren Rückgang impliziert hatte, wurde leicht nach oben revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Dennoch bleibt der Wert unter 50, was für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage spricht.

Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank, schrieb: "Der mehr oder weniger einhellige Konsens, in der zweiten Jahreshälfte werde die Erholung in der Eurozone etwas an Fahrt gewinnen, wird durch die Daten für das verarbeitende Gewerbe hart auf die Probe gestellt." Am Beginn des Jahres habe es noch so ausgesehen, als würde der Sektor den tiefen Produktionseinbruch der vorangegangenen Monate allmählich hinter sich lassen.

Zu der schwachen Nachfrage gesellen sich de la Rubia zufolge seit Juni auch noch steigende Einkaufspreise, die offensichtlich nicht an die Kunden weitergereicht werden können. Für die Firmen bedeute diese Konstellation, dass die Gewinnmargen sinken. Sollte sich hier ein Trend etablieren, verheißt dies laut dem Fachmann nichts Gutes für die Investitionstätigkeit und das künftige Wachstum, weil in solchen Zeiten am ehesten der Sparstift angesetzt werde.

Mit Blick auf einzelne Länder sei die größte Schwäche in Österreich und Deutschland auszumachen, fuhr de la Rubia fort und resümierte: "Sowohl der Abschwung als auch seine Breite sind überraschend und machen es wahrscheinlicher, dass in den nächsten Monaten die Lage im verarbeitenden Gewerbe schwierig bleiben wird."

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Juli Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 45,8 45,6 45,6 45,8

DEUTSCHLAND

Industrie 43,2 42,6 42,6 43,5

FRANKREICH

Industrie 44,0 44,1 44,1 45,4

ITALIEN

Industrie 47,4 46,0 --- 45,7

SPANIEN

Industrie 51,0 52,5 --- 52,3°

