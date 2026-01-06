ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich stärker als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres etwas stärker als erwartet eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 52,6 Punkte ermittelt worden.

Zuvor war der Stimmungsindikator drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit Mai 2023 erreicht. Trotz des Dämpfers zum Jahresende 2025 liegt der Wert weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wurde die erste Schätzung nur geringfügig, um jeweils 0,1 Punkte, korrigiert. Der französische Indikator liegt nur noch knapp über der Wachstumsschwelle.

Eine positive Überraschung wurde aus Spanien gemeldet: Hier zog der Indikator für die Stimmung der Dienstleister deutlich an, während der Markt einen Stimmungsdämpfer erwartet hatte. In Italien hat sich die Dienstleisterstimmung hingegen deutlich abgeschwächt. In Italien und Spanien werden jeweils nur Erstschätzungen veröffentlicht. Beide Indexwerte liegen weiter über der Expansionsschwelle.

"Seit nunmehr sieben Monaten in Folge wächst der Dienstleistungssektor der Eurozone", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Zuletzt habe sich das Wachstum etwas verlangsamt. Insgesamt sehe das Bild aber gut aus, kommentierte der Experte. "Die Unternehmen haben sogar ihr Personal etwas stärker aufgestockt und das Neugeschäft deutet darauf hin, dass man auf Wachstumskurs bleibt."

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone ging ebenfalls zurück. Der Indexwert fiel um 1,3 Punkte auf 51,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein schwächerer Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Dezember Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Dienstleistungen 52,4 52,6 52,6 53,6

Industrie 48,8 49,2 49,2 49,6

Gesamt 51,5 51,9 51,9 52,8

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 52,7 52,6 52,6 53,1

Industrie 47,0 47,7 47,7 48,2

FRANKREICH

Dienstleistungen 50,1 50,2 50,2 51,4

Industrie 50,7 50,6 50,6 47,8

ITALIEN

Dienstleistungen 51,5 54,1 --- 55,0

Industrie 47,9 50,1 --- 50,6

SPANIEN

Dienstleistungen 57,1 54,8 --- 55,6

Industrie 49,6 51,2 --- 51,5

(in Punkten)

°

/jkr