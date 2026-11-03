Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
03.11.2026 13:11:38
ROUNDUP: Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt'
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik hat kritisiert, dass BASF seine Übernahmepläne nach der Veröffentlichung eines krankheitsbedingten Ausfalls von Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann bekannt gemacht hat. "Das Sondierungsangebot von BASF kam (...) sehr überraschend für uns und zu einem wirklich merkwürdigen Zeitpunkt. Nämlich genau, nachdem wir melden mussten, dass unser langjähriger Vorstandschef Christian Kullmann krankheitsbedingt vorübergehend ausfallen wird", sagte Finanzvorstand Michael Rauch in einem Video auf dem Netzwerkportal Linkedin.
Ein BASF-Sprecher erklärte dazu, ein solcher Prozess werde über Monate vorbereitet. "Wir sind nach sorgfältiger Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Kombination von BASF und Evonik der richtige strategische Schritt zur richtigen Zeit ist - für beide Unternehmen, ihre Aktionäre und alle Stakeholder", hieß es in einer Stellungnahme. "Wir sind ihn deswegen gegangen - trotz der Erkrankung von Herrn Kullmann, die wir sehr bedauern."
Evonik-Finanzchef: "Evonik ist groß genug"
Rauch betonte, dass Evonik "ein starkes Unternehmen, ein weltweit führender Anbieter in der Spezialchemie" sei. Dass man damit für andere Unternehmen interessant sei, sei gut nachvollziehbar. "Genauso klar möchte ich aber sagen: Evonik ist groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker. Unser Portfolio wird nach den Maßnahmen, die wir derzeit umsetzen, noch mal viel attraktiver sein."
Der Evonik-Finanzchef wünschte Kullmann in dem Statement gute Genesung und sagte: "Wir kämpfen hier weiter für Dich und die Stärke von Evonik, lieber Christian".
Evonik: Verhandeln nicht mit BASF über Übernahme
Evonik hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. "Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hieß es in einer Mitteilung. Das Unternehmen signalisierte gleichzeitig die "Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF" über die Positionen der beiden Unternehmen./tob/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
03.11.26
|ROUNDUP 2: Evonik etwas optimistischer für 2026 - BASF-Offerte im Blick (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ROUNDUP: Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ROUNDUP: Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF (Dow Jones)
|
03.11.26
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|20,94
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.