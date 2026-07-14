ROUNDUP: Evotec gibt Gewinnhoffnung auf - Aktie rutscht ab

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. 2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen bereits am späten Montagabend mit. Zuvor war Evotec von 700 bis 780 Millionen Euro ausgegangen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft. An der Börse kamen die Neuigkeiten gar nicht gut an.

Die Aktie rutschte im frühen Handel zuletzt um rund 30 Prozent ab auf 3,42 Euro. Damit notierte sie mit großem Abstand am unteren Ende im Kleinwerteindex SDAX. In den vergangenen zwölf Monate hat sie rund die Hälfte an Wert verloren.

Für Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC ist das eine weitere erhebliche Gewinnwarnung . Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse Evotec die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern.

Evotec zufolge sind etwa 40 Prozent der Umsatzlücke innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze würden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegelten gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 Prozent der Umsatzlücke sei auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen.

Mit den neuen Geschäftszielen werden die Erwartungen von Analysten spürbar verfehlt. Auch der Umsatz des ersten Halbjahres von 300,1 Millionen Euro lag ebenso wie das operative Ergebnis (Ebitda) von minus 42,7 Millionen Euro unter den Prognosen der Experten.

Evotec befinden sich im Umbau. Der Konzern will sich auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren, das Projekt-Portfolio reduzieren und stärker auf Automation und Künstliche Intelligenz (KI) setzen.

Erst unlängst setzte der Konzern weitere Sparmaßnahmen auf. Bis Ende 2027 soll die Kostenbasis nochmals um 75 Millionen Euro sinken. Nach einer ersten Schrumpfkur in der jüngeren Vergangenheit soll die Zahl der Standorte auf dann zehn sinken. Ziel sei eine stärkere Bündelung der wichtigsten Kernkompetenzen in sogenannten Exzellenzzentren. Insgesamt sollen bis zu 800 Stellen wegfallen.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 will Evotec am 13. August veröffentlichen./he/err/mne/stk