20.02.2026 19:54:38

ROUNDUP/Expertin zu Handelskonflikt mit USA: EU soll sich neu aufstellen

BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA gegen die Zollpolitik von Donald Trump kann die EU aus Sicht der US-Expertin Laura von Daniels nicht aufatmen. "Stattdessen muss sich Europa auf die nächste Phase des transatlantischen Handelskonflikts vorbereiten", forderte die Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin.

Die Trump-Regierung habe bereits alternative und neue Zölle in Stellung gebracht. Unklar sei zudem, was das für die mit Handelspartnern geschlossenen "Deals" und für die Zollgrenzen bedeute. "Die Lage ist komplex, bietet aber auch Chancen. Die EU kann sich strategisch neu aufstellen und in die Offensive gehen", schrieb von Daniels in einem Beitrag auf dem Berufs-Netzwerk LinkedIn.

Nach Angaben der SWP-Expertin könnte Trump innerhalb von 24 Stunden auf Grundlage von Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 neue Zölle von bis zu 15 Prozent für einen Zeitraum von bis zu 150 Tagen erlassen. Dazu müsste die Regierung eine Zahlungsbilanzkrise nachweisen, die es faktisch gerade nicht gebe. Dagegen müsste dann erst wieder geklagt werden. Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen./sl/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:37 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen