|
02.09.2026 09:36:38
ROUNDUP: Explosion am Augsburger Hauptbahnhof - Zugverkehr gestoppt
AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach einer Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deswegen ist der Hauptbahnhof nach Polizeiangaben derzeit vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr sei eingestellt.
Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Durch die Explosion erlitten zwei Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden.
Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes sind derzeit vor Ort. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz, im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es den Angaben zufolge zu Einschränkungen./mmm/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.