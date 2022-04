ROUNDUP: EZB-Chefin Lagarde stellt Zinsanhebung für Sommer in Aussicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat eine Anhebung der Zinsen im Euro-Raum im Sommer in Aussicht gestellt. "Der Auftrag der Europäischen Zentralbank ist die Preisstabilität", sagte Lagarde am Mittwoch nach einem Treffen mit Bürgermeister Peter Tschentscher im Hamburger Rathaus. Um dies zu garantieren, habe die EZB unter anderem beschlossen, die milliardenschweren Anleihenkäufe schneller auslaufen zu lassen - "mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem frühen Zeitpunkt im dritten Quartal, wahrscheinlich im Juli", sagte sie.

Das sei dann der Zeitpunkt, "sich die Zinsen und eine Erhöhung dieser Zinsen anzuschauen". Die Entscheidung falle im EZB-Rat auf Grundlage der Daten, die bis zur nächsten Ratssitzung im Juni vorliegen sollen. "Es ist unsere Pflicht und unser Auftrag, sicherzustellen, dass die Preisstabilität tatsächlich erhalten bleibt", versicherte Lagarde.

Angesichts der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine explodierenden Rohstoff- und Energiepreise und der Kosten der Sanktionen für die Wirtschaft hatte das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) in der vergangenen Woche vor einer tiefen Rezession gewarnt. HWWI-Direktor Michael Berlemann appellierte dabei an die EZB, "ihre ultralockere Geldpolitik" zu überdenken, um eine drohende Lohn-Preis-Spirale zu verhindern.

Vor ihrem Treffen mit Tschentscher hatte sich Lagarde auf dem Container-Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (HHLA) in Altenwerder über Initiativen zur Unterstützung der klimapolitischen Ziele der EU sowie Auswirkungen der aktuell angespannten Lieferketten informiert. Für sie sei es ein wichtiger Moment gewesen, "in Kontakt mit der wirklichen Wirtschaft zu sein", und nicht auf Finanzbeziehungen beschränkt zu sein.

Im Hafen habe sie sehen können, "wie Handel abgewickelt wird, wie Engpässe auf Handelsbeziehungen wirken, wie sich Kosten und Preisentwicklungen auf das Geschäft auswirken", sagte Lagarde. "Ich habe wirklich viel gelernt."

Lagarde habe sich sehr für den Hafen interessiert, "der eine große Bedeutung hat für Deutschland und für Europa insgesamt", sagte Tschentscher, als sich die EZB-Chefin als "besonderer Ehrengast" im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintrug./fi/DP/jha