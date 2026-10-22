RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|
22.10.2026 16:39:38
ROUNDUP: Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX kann mit seinen Analysewerkzeugen weiter bei den Kunden punkten. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz aus eigener Kraft - sprich bereinigt um Währungs- sowie Übernahmeeffekte - um 7 Prozent zu, wie das Unternehmen in London mitteilte. Damit hielt Relx auch im dritten Quartal mit den ersten sechs Monaten Schritt. Den Jahresausblick bestätigte das Management des in einigen Bereichen mit Springer Nature und Wolters Kluwer konkurrierenden Unternehmens.
Zudem teilten die Briten mit, das im Februar angekündigte 2,25 Milliarden Pfund schwere Aktienrückkaufprogramm mit einer weiteren Tranche von 125 Millionen Pfund bis Anfang Dezember weiterzuführen. Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie legte am Nachmittag um fast ein Prozent auf 3.000 Pence zu. Das Papier befindet sich seit dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief von etwas mehr als 2.000 britischen Pence im Februar auf Erholungskurs. Die Aktie hatte im Februar 2025 mit 4.205 Pence ein Rekordhoch erreicht.
In den Monaten danach setzte wegen der Sorgen über die zunehmende Gefahr für das Geschäftsmodell durch Künstliche Intelligenz (KI) ein Ausverkauf ein. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf knapp 52 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt./men/zb/stk/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,06
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.