RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
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23.07.2026 16:44:38
ROUNDUP: Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX profitiert weiter von guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bereinigt um Währungseffekte und die Folgen von Zu- und Verkäufen um sieben Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Beim bereinigten operativen Gewinn habe das organische Wachstum neun Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund betragen.
Umsatz und operatives Ergebnis fielen im Großen und Ganzen so aus, wie Experten es erwartet hatten. Unternehmenschef Erik Engstrom geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen dürfte. Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie fiel am Nachmittag nach einem starken Handelsstart zuletzt um ein halbes Prozent./zb/nas/he
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