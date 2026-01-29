Sherwin-Williams Aktie
ROUNDUP: Farbenproduzent Sherwin-Williams erwartet anhaltend schwaches Umfeld
CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert und mehr verdient. Jedoch dürfte sich die schwächere Nachfrage bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein fortsetzen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag laut Mitteilung. Die Aktie legte im frühen New Yorker Handel um ein Prozent zu.
Für 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 11,50 bis 11,90 US-Dollar erwartet, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Analysten hatten hier im Schnitt mehr erwartet. Im laufenden ersten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.
Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 5,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd Euro). Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Je Aktie erhöhte sich der bereinigte Gewinn um 6,7 Prozent auf 2,23 Dollar. Am Markt wurde hier weniger erwartet./err/tav/jha/
