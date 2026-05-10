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10.05.2026 16:51:38
ROUNDUP: Flugausfälle in Italien wegen Streiks zum Wochenstart
ROM (dpa-AFX) - In Italien kommt es am Montag zu Störungen im Flugverkehr. Grund ist ein Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie easyJet, wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Die Streiks sind für die Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr angekündigt. Hinzu kommen noch auf einige Stunden begrenzte Aktionen an verschiedenen italienischen Flughäfen.
Bei der italienischen Fluggesellschaft Ita fallen nach eigenen Angaben am Montag etwa 38 Prozent der Flüge aus, darunter auch ins Ausland. In Deutschland wird mit Stand Sonntagnachmittag die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein. Passagiere werden aufgerufen, sich auf der Website des Unternehmens zum Status ihres Flugs zu informieren.
Man bemühe sich, die Störungen so gering wie möglich zu halten und entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, sagte eine Easyjet-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Einige Flüge mit Italien-Bezug seien gestrichen worden, erklärte sie, ohne Angaben zur Größenordnung der Störungen. Betroffene Reisende habe man direkt kontaktiert. Kunden rät die Fluggesellschaft, sich auf der Easyjet-Website zu ihren Flügen zu informieren./hrz/DP/men
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