Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|
16.10.2026 13:26:38
ROUNDUP: Flugverkehr über Italien stundenlang gestört
ROM (dpa-AFX) - Wegen Problemen im Datennetz der italienischen Flugsicherung ist der Flugverkehr in Italien stundenlang beeinträchtigt worden. Auf Flughäfen wie Rom, Mailand oder Bergamo fielen mehrere Dutzend Verbindungen aus oder waren erheblich verspätet. Betroffen waren auch Flüge zwischen Italien und Deutschland. Die Ursache der Probleme war zunächst unklar. Die nationale Flugsicherungsbehörde Enav schloss einen Hacker-Angriff oder Sabotage jedoch aus.
Nach Angaben der Behörde wurden die ersten Probleme in der Nacht bemerkt. Seit 6.00 Uhr seien deshalb "Maßnahmen zur Verkehrsteuerung" in Kraft, weshalb im italienischen Luftraum weniger Flugzeuge abgefertigt wurden. Betroffen sind sowohl Maschinen, die in Italien starten und landen wollen, als auch Flugzeuge, die Italien überfliegen. Die Verspätungen betrugen zum Teil mehrere Stunden.
Zu den Hintergründen der Störungen äußerte sich die Behörde nicht näher. In der Mitteilung heißt es jedoch: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind." Insgesamt sei etwa die Hälfte der Verbindungen betroffen, hieß es. Die Enav ist für Überwachung, Kontrolle und Sicherung des Betriebs im italienischen Luftraum mit großen Flughäfen wie Rom oder Mailand zuständig. Pro Jahr wickelt sie etwa zwei Millionen Flüge ab./cs/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryanair
|
13.10.26
|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
|
08.10.26
|ROUNDUP 2: Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin und Bremen verlieren (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Ryanair-Aktie tiefer: Fluggesellschaft zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
07.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair verzichtet 2027 weiter auf Flüge ab Leipzig/Halle und Dresden (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksschaden sorgt für neue Fragen (dpa-AFX)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|14.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|10,54
|0,00%
|easyJet plc
|8,09
|0,02%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,94
|0,41%
|Lufthansa AG
|7,22
|-0,17%
|Ryanair
|22,69
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.