Frasers Group Aktie

Frasers Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 09:44:39

ROUNDUP/Frasers regiert bei Boss durch: Neuer Chef zum Jahresanfang

METZINGEN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch die britische Frasers Group verlässt der nächste Manager den Modekonzern HUGO BOSS. Konzernchef Daniel Grieder geht zum Jahresende "auf eigenen Wunsch", wie der Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Nachfolger wird der Frasers-Manager David Epstein. Damit haben die Briten nun innerhalb kurzer Zeit die Führung sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat mit eigenen Leuten besetzt.

Die im SDAX notierte Aktie fiel am Freitag in einem zurückhaltenden Umfeld um rund ein halbes Prozent. Ende September war die Aktie im Zuge der Fraser-Übernahme aus dem MDAX abgestiegen.

Erst am Montag hatte der Vertriebsvorstand und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Oliver Timm das Handtuch geworfen und seinen Abschied für Ende November angekündigt. Ende September war der seit 2017 amtierende Finanzvorstand Yves Müller gegangen.

Grieder verlässt Hugo Boss mitten in einer stürmischen Phase. Vergangene Woche hatte der Konzern wegen eines Umsatz- und Gewinnrückgangs sowie Abschreibungen auf IT seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Der Manager hat Ende des vergangenen Jahres wegen der zurückhaltenden Nachfrage bereits das zweite Spar- und Transformationsprogramm aufgelegt und eine Geschäftsbelebung erst wieder für 2027 in Aussicht gestellt.

Grieder ist seit rund fünf Jahren im Amt und hat das Unternehmen durch eine radikale Neuausrichtung umgebaut. Er fokussierte sich auf Digitalisierung, starkes Marketing sowie eine verjüngte Zielgruppe.

Epstein wechselt zu Jahresbeginn von der Frasers Group zu Hugo Boss. Bei den Briten verantwortete er seit 2024 im Vorstand die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxus.

Frasers hat seit 2020 seine Beteiligung an Hugo Boss stetig ausgebaut, und Ende Oktober mit 50,08 Prozent die Mehrheit übernommen. Die Briten versuchten bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro. Der Bekleidungshersteller mit Sitz im schwäbischen Metzingen hielt den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie für zu niedrig und empfahl seinen Aktionären, das Angebot abzulehnen.

Als Konsequenz aus dem Übernahmekampf hatte Aufsichtsratschef Stephan Sturm bereits Mitte September seinen Posten abgegeben, worauf der Fraser-Vertreter Michael Murray übernahm. Das Verhältnis zwischen dem Großaktionär und der Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.

Die Frasers-Gruppe gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette SPORTS DIRECT. Zudem hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop ASOS./nas/he/niw/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Frasers Group PLC Registered Shs 11,40 0,00% Frasers Group PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen