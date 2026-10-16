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16.10.2026 10:28:38

ROUNDUP: Fresenius besetzt Kabi-Führung neu - Verlängerung für Finanzchefin

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Gesundheitskonzern Fresenius (Fresenius SECo) besetzt die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl (58), werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, teilte der DAX-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Bad Homburg mit. Antonelli verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzchefin Sara Hennicken bis zum Jahr 2032.

Die 46-jährige Managerin leitet das Finanzressort seit September 2022. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Fresenius-Aktie gewann am Freitagmorgen mehr als zwei Prozent an Wert./stw/he/men

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