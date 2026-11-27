BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern des Sondergipfels zum langfristigen EU-Haushalt ist völlig unklar, ob die Verhandlungen noch wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen werden können. EU-Ratspräsident António Costa zog in der Nacht zum Freitag nach Abschluss des Spitzentreffens eine ernüchternde Bilanz der Gespräche.

Einige Staaten verlangten weitere Kürzungen, die Mehrheit lehne diese aber ab und einige wollten bereits vorgenommene Einschnitte sogar wieder rückgängig machen, erklärte er. Auch beim Streit um die Verteilung von Mitteln und der Frage neuer Einnahmequellen konnte Costa keine Fortschritte verkünden.

Wegen nicht erkennbarer Kompromissbereitschaft wurde der ursprünglich auf zwei Tage bis Freitag angesetzte Gipfel gegen Mitternacht abgebrochen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, die Vorstellungen würden noch "weit auseinanderliegen". Das Urteil des ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar fiel deutlicher aus: Er nannte das Treffen "völlig überflüssig". Jetzt kommt es bei einem weiteren Gipfel kurz vor Weihnachten zum Showdown.

Warum der EU-Haushalt so wichtig ist

Für die EU geht es um viel. In den Haushaltsverhandlungen wird entschieden, wie viel Geld in den Jahren 2028 bis 2034 gemeinschaftlich ausgegeben wird und welche politischen Schwerpunkte gesetzt werden. Die Interessen der Mitgliedstaaten liegen dabei weit auseinander. So wollen Länder wie Frankreich und Italien die klassisch hohen Ausgaben für die Förderung der Landwirtschaft und strukturschwacher Regionen sichern, andere wiederum neue Schwerpunkte setzen.

Was Merz wichtig ist

Merz will vor allem erreichen, dass der Gesamtumfang des Haushalts gedrückt wird. Costa hat Ausgaben von 1.781 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind schon 204 Milliarden weniger als ursprünglich von der EU-Kommission vorgeschlagen. Der Kanzler will nun weitere Kürzungen erreichen und die Bereiche wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung stärken. Und er will die Ukraine-Hilfe, die in der EU immer unpopulärer wird, fest im Haushalt verankern. Ob er damit durchkommt, ist unklar. Vor allem Tschechien, die Slowakei und Ungarn wollen nicht weiter für die Ukraine zahlen.

Warum nicht die bestimmen, die zahlen

Schwierig sind die Verhandlungen vor allem, weil es am Ende eine einstimmige Entscheidung geben muss und das Stimmgewicht nicht davon abhängt, wie viel ein Land in den EU-Haushalt einzahlt. Dahinter steht die Logik, dass der Haushalt gemeinsame europäische Politik finanziert und sich viele Vorteile der europäischen Politik nicht in direkten Geldflüssen zeigen. So profitiert ein großes wirtschaftsstarkes Exportland wie Deutschland etwa enorm vom gemeinsamen Binnenmarkt - und auch von Investitionen in Infrastruktur anderer Länder, gemeinsamer Forschung oder dem Schutz der EU-Außengrenzen.

Warum der Sondergipfel überhaupt stattgefunden hat

Man muss einmal scheitern, um zum Erfolg zu kommen. Das wurde unter EU-Diplomaten schon vorher als eigentlicher Sinn des Treffens verbreitet. Die Bauchlandung war also eingepreist. Einige wunderten sich dann aber doch, dass Costa sich den zweiten Tag sparte und so den Eindruck zuließ, es gar nicht so richtig versucht zu haben. Für Zeitverschwendung hielt der EU-Ratspräsident selbst das Treffen aber nicht: "Dieser Gipfel war ein notwendiger Schritt im Prozess", meinte er.

Wer zum Brückenbauer werden könnte

Nun kommt es zunächst auf Costa an. Er will in den nächsten drei Wochen bis zum Weihnachtsgipfel durch die Hauptstädte touren, um einen Kompromiss zu finden. Am Ende wird es aber auf die Staats- und Regierungschefs ankommen. Bisher beharren alle auf ihren Positionen, im Dezember braucht es aber Brückenbauer. In der Regel schaut man da auf die beiden wirtschaftsstärksten EU-Länder Frankreich und Deutschland, die früher eine große Integrationskraft hatten. Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben aber nicht so richtig zusammengefunden.

Warum es zwischen Merz und Macron hakt

Wegen der schwierigen Finanzlage seines Landes will Macron möglichst viele neue Einnahmequellen für den EU-Haushalt erschließen und so die nationalen Beiträge möglichst niedrig halten. Die Bundesregierung sieht die Möglichkeiten allerdings als begrenzt an und verweist darauf, dass neue Abgaben und Steuern in der Regel auch die heimische Wirtschaft belasten.

Wie groß die Einigungschancen im Dezember sind

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen dazu, wie groß der Einigungsdruck im Dezember wirklich ist. Merz und Macron warnen, dass bei einem erneuten Scheitern eine Einigung erst nach der französischen Präsidentenwahl im April gelingen kann. Bei der Wahl könnte die Rechtspopulistin Marine Le Pen an die Macht kommen. Andere wollen sich nicht hetzen lassen: "Ich habe hier keine Eile", sagt Österreichs Kanzler Christian Stocker.

Was passiert, wenn auch dieser Gipfel scheitert

Scheitert die Einigung im Dezember, droht eine monatelange Hängepartie. Nach der Wahl in Frankreich folgen weitere unter anderem in Italien und Polen, plus die Sommerpause. Für möglich wird gehalten, dass es dann erst im Herbst kommenden Jahres wieder ernsthafte Verhandlungen gibt. Dies ginge einher mit dem Risiko, dass anschließend nicht mehr genug Zeit bleibt, den neuen Finanzrahmen rechtzeitig zum 1. Januar 2028 umzusetzen. Denkbar ist dann, dass erst einmal mit einer Art Nothaushalt gearbeitet werden muss. Geplante Programme für Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend könnten dann nicht starten./aha/DP/mis