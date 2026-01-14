ROUNDUP: Fuhst an Spitze der Axel-Springer-Premium-Gruppe - Burgard geht

BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Leiter der ARD-"Tagesthemen", Helge Fuhst, wechselt zu Axel Springer. Er übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe, zu der die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" gehören, teilte der Konzern mit.

Der bisherige Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, Jan Philipp Burgard, legt seine Funktionen mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dies teilte Axel Springer ebenfalls mit.

Nach Angaben Burgards im sozialen Netzwerk LinkedIn fiel ihm die Entscheidung schwer. Er habe in den vergangenen Wochen einen gesundheitlichen Zwischenfall erlitten, der ärztlich behandelt werden musste, und sich daraufhin für vertiefte Untersuchungen in der Charité begeben. Die Ärzte hätten ihm geraten, sich stärker auf seine Gesundheit zu konzentrieren, weshalb er eine Auszeit nehme.

Aufgaben und Organisation der Premium-Gruppe

Nach Angaben des Unternehmens steuert Fuhst in seiner neuen Funktion markenübergreifend die Berichterstattung der Premium-Gruppe. Die Chefredakteure Gordon Repinski ("Politico Deutschland") und Moritz Seyffarth ("Business Insider Deutschland") bleiben in ihren Ämtern und leiten weiterhin die Kompetenzcenter Politik und Wirtschaft. Sie berichten künftig an Fuhst. Herausgeber Ulf Poschardt bleibt im Amt.

Seit 2020 war Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-"Tagesthemen" präsentiert. Zudem war er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trug damit auch Mitverantwortung für die "Tagesschau". Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix.

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte in der Pressemitteilung des Unternehmens: "Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe. Er wird den Weg, den wir vor einem Jahr erfolgreich eingeschlagen haben, weiter ausbauen und die strategische Ausrichtung der Marken gemeinsam mit den Chefredakteuren schärfen." Burgard dankte er für dessen Arbeit.

Constantin Schreiber, früherer "Tagesschau"-Sprecher, war bereits zuvor zum Medienhaus Axel Springer gewechselt. Seit dem 1. September 2025 berichtet der Journalist für das Axel Springer Global Reporters Network aus Tel Aviv und New York über die Region Naher Osten sowie internationale Brennpunkte; seine Stammredaktion ist die "Welt"./svv/DP/jha